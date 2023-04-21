Мать Марины Африкантовой устроила распродажу одежды своего зятя: «Начинаем трясти вещами красномордого»

Не так давно скандальная история расставания звезд «Дома-2» получила неожиданное продолжение. В конфликт вмешалась мама Марины Африкантовой.

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Оказалось, что теща Романа Капаклы злится на него ничуть не меньше, чем ее дочь. Татьяна крайне негативно высказалась о зяте в соцсети: обвинила его в том, что обогатился за счет ее дочери, и называла бывшего родственника «красномордым».

Но на этом женщина не остановилась. После шквала претензий она объявила в своем блоге распродажу вещей Романа. Татьяна объяснила этот поступок тем, что хочет как можно быстрее избавить свою дочь от неприятных воспоминаний.