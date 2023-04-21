«Таня!»: Капаклы застонал от удовольствия, увидев извивающуюся во время йоги Мусульбес в одном боди

Бывшие участники «Дома-2», влюбленные Рома Капаклы и Таня Мусульбес приехали из Дубая на Бали и вернулись к совместным занятиям йогой. Парочка занимается практиками под руководством тренера, который помогает Тане Мусульбес и Роме Капаклы принимать довольно сложные асаны.

Рома Капаклы в телеграм-канале запечатлел, как Таня Мусульбес извивается на камеру. Облаченная в боди лавандового оттенка Таня Мусульбес встала на руки. Увидев это, Рома Капаклы не смог сдержать довольного стона. Очевидно, он гордится возлюбленной, способной на такое.

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