Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров проведет церемонию вручения престижной премии в Большом театре

В ближайший вторник, 25 апреля на исторической сцене Большого театра пройдет одно из самых ожидаемых событий этой весны - будет проведена V церемония вручения Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo. Премия вручается за заслуги в области классического искусства.

На этот раз премия объединит участников из стран Евразии, Ближнего Востока и Южной Америки.

Проведут церемонию актриса и певица Елена Север и шоумен Вячеслав Макаров. Если имя Елены Север было известно заранее, то имя ее соведущего Вячеслава Макарова стало сюрпризом для поклонников. Многие знают Вячеслава Макарова по работе на НТВ, он уже четвертый сезон подряд ведет шоу «Маска». Его интеллигентность, утонченность, академические манеры, харизматичность и приятный бархатный голос давно полюбились поклонникам.

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