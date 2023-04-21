Стало известно о том, в какой стране будет жить Тимати

Нумеролог Дарья Колегова уже делала удачные прогнозы в отношении звезд, которые из-за текущих обстоятельств перебрались в другие страны. На этот раз в поле зрения специалиста попал Тимур Юнусов.

По словам эксперта, Тимати никуда не уедет. Цифры в дате его рождения говорят, что для такого поворота нет никаких причин. Поэтому поклонники музыканта могут быть спокойны: кумир будет радовать их своим творчеством еще долгие годы.

«Нет, не покинет! В дате рождения Тимати нет ни единой к этому предпосылки. Наоборот, скорее он будет будет показывать любовь к Родине, мотивируя молодежь оставаться здесь», — говорит Колегова.

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Источник: vnimanie.pro