«Вы не одиноки»: Хейли Бибер пожаловалась на тяжелый 2023 год

Если вам тяжело в 2023 году, знайте — вы не одиноки. Где-то в Калифорнии страдает 26-летняя модель Хейли Бибер.
На днях она вышла в социальную сеть (очень популярную у звезд, но заблокированную в России) и пожаловалась, что у нее в жизни не все гладко.
«Мне нравится шутить о том, что я чувствую, потому что иногда это проще, чем признать, что мне тяжело, — разоткровенничалась Хейли. — Но, честно говоря, с начала 2023 года у меня были одни из самых грустных и тяжелых моментов в моей взрослой жизни, и мои разум и эмоции были, мягко говоря, хрупкими. И я знаю, что так много других людей чувствуют то же, что и я, поэтому просто знайте, что вы не одиноки».
«Давайте продолжим поддерживать друг друга. Давайте будем рядом с любимыми и друзьями, с семьей и незнакомцами. Давайте просто будем рядом с людьми, давайте поддерживать друг друга, даже когда это тяжело. Вместе нам лучше».
Хейли Бибер сделала откровенное признание. Фото: соцсети
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И теперь поклонники гадают, что же такого приключилось у жены Джастина Бибера. Неужели это все продолжение истории с травлей фанатов Селены Гомес? Или в звездной семье не все так гладко, как на фото в журналах?