«Вы не одиноки»: Хейли Бибер пожаловалась на тяжелый 2023 год

Если вам тяжело в 2023 году, знайте — вы не одиноки. Где-то в Калифорнии страдает 26-летняя модель Хейли Бибер.

На днях она вышла в социальную сеть (очень популярную у звезд, но заблокированную в России) и пожаловалась, что у нее в жизни не все гладко.