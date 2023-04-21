«Я дал карьеру Харрисону Форду»: Аль Пачино вспомнил, как отказался от культовой роли

В новом интервью Аль Пачино (25 апреля ему исполнится 83 года) вспомнил, как отказался от роли, которая потом стала одной из самых культовых в мировом кинематографе. Актер мог сыграть космического контрабандиста Хана Соло из «Звездных войн». В итоге этого персонажа воплотил на экране Харрисон Форд, чем буквально вписал себя в историю.

«Да, я отказался от «Звездных войн», — цитирует Пачино издание Variety. — Вы знаете, что происходит, когда ты впервые становишься знаменитым. Это как: «Просто дай эту роль Алю». Они дали бы мне сыграть королеву Елизавету».

«Они дали мне сценарий под названием «Звездные войны». Они предложили мне столько денег. Я прочитал и не понял этот сюжет. Поэтому я сказал, что не могу это сыграть. Я дал Харрисону Форду карьеру».