«Большая проблема»: Рианна опубликовала гламурное фото сынишки-модника

Сынишке певицы Рианны в мае исполнится только год, а он уже икона стиля. 20 апреля звезда опубликовала в социальной сети фото крохи в зеленой вельветовой курточке от Fendi с большой надписью: «Проблема». Мальчик в крутой ветровке и джинсах тут же стал набирать лайки.