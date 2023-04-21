«Большая проблема»: Рианна опубликовала гламурное фото сынишки-модника

Сынишке певицы Рианны в мае исполнится только год, а он уже икона стиля. 20 апреля звезда опубликовала в социальной сети фото крохи в зеленой вельветовой курточке от Fendi с большой надписью: «Проблема». Мальчик в крутой ветровке и джинсах тут же стал набирать лайки.
Модный сын Рианны. Фото: соцсети
Отец ребенка, рэпер A$AP Rocky тоже отреагировал на эту публикацию.
«Большая проблема», - написал он в комментариях.
Напомним, ребенок пары родился 13 мая 2022 года. А в начале 2023-го певица объявила, что снова беременна.