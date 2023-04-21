«У каждой из девчонок есть шанс»: Макс Фадеев ищет певицу для своего нового трека

В ночь на 21 апреля известный композитор и продюсер Макс Фадеев сделал объявление в социальных сетях.
«Всем привет. Тут такое дело, в общем, я написал песню. У каждой из девчонок есть шанс спеть этот трек», - сказал маэстро.
Максим заинтриговал, что проведет конкурс вокалисток, и у каждой участницы будет шанс стать голосом его новой песни. Все подробности 54-летний продюсер обещал опубликовать в своем Telegram-канале днем 21 апреля.
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Напомним, Фадеев написал ряд хитов для таких певиц, как Линда, Глюкоза, Елена Темникова, Юля Савичева, Ольга Серябкина и многих других.