«У каждой из девчонок есть шанс»: Макс Фадеев ищет певицу для своего нового трека

В ночь на 21 апреля известный композитор и продюсер Макс Фадеев сделал объявление в социальных сетях.

«Всем привет. Тут такое дело, в общем, я написал песню. У каждой из девчонок есть шанс спеть этот трек», - сказал маэстро.

Максим заинтриговал, что проведет конкурс вокалисток, и у каждой участницы будет шанс стать голосом его новой песни. Все подробности 54-летний продюсер обещал опубликовать в своем Telegram-канале днем 21 апреля.