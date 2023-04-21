Сколько Киану Ривз заработал на «Матрице»: вам и не снилось!

С огромным успехом в российских кинотеатрах этой весной идет четвертая часть о наемнике Джоне Уике. Звезда Голливуда Киану Ривз блестяще вжился в роль немногословного и непобедимого наемника, движимого местью. Но огромная слава к актеру пришла еще в конце 90-х. Речь, конечно же, о «Матрице» и ее частях. Помимо всемирной популярности, звезда еще и неплохо обогатился, хотя деньги для него никогда не были первостепенны.

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Тем не менее, за три части «Матрицы» Киану Ривз получил в общей сложности 262 млн долларов. Первый фильм принес в его бюджет «всего» 10 млн, но на нее свалился кассовый успех – за что исполнитель роли Нео получил еще 46 млн – ему по условиям контракта полагалось 10% от сборов.

На второй и третий фильмы Ривз поднял ставки – он запросил по 15 млн долларов плюс повышенный процент с проката. В итоге картины принесли ему дополнительные 126 и 80 миллионов, сообщает сайт Argumenti.

Кстати, в 2021 году на экраны вышла четвертая часть «Матрицы» - «Воскрешение». И за нее Ривз получил немногим больше, чем за первую часть – порядка 12-14 млн долларов.