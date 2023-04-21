Поплавская – про сбежавшую Хаматову: «За свой выбор она перед Богом ответит»

Многие звезды кино и эстрады год назад сбежали из страны, выступив против происходящего и осудив страну. Среди эмигрантов – и актриса Чулпан Хаматова, которая была очень популярна в стране, снималась в кино и сериалах, играла на сцене Театра Наций и была обласкана публикой. С момента своего переезда в Латвию звезда оскандалилась, обнажив свое истинное лицо. Многие коллеги увидели, что на самом деле из себя представляет актриса.

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Яна Поплавская, например, еще в 2017 году разглядела, какая Хаматова неискренняя. Такое мнение у нее сложилось после расследований на тему благотворительности Чулпан. А после ее эмиграции все встало на свои места. Однако по-человечески Поплавская жалеет актрису.