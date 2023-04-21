Роскошная и фигуристая: старшая дочь Екатерины Климовой выросла ее копией

Звезда драмы «Мы из будущего» Екатерина Климова вывела в свет всех своих детей. Повод более чем значимый – традиционный Ломоносовский дал в школе, где учатся наследники знаменитости. Всей семьей они блистали на рауте и привлекали внимание окружающих.

Старшая дочка Климовой, Елизавета Хорошилова, давно окончила школу и уже учится в вузе, но с удовольствием пришла в альма матер и поддержала младших – братья Корней и Матвей танцевали весь вечер, а малышка Белла скромно сидела рядом с мамой. 21-летняя Лиза стала такой же красавицей, как мама, точно ее копия: высокая, фигуристая – сразу видно, чья это дочка.