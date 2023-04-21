Севастьянова раскинула телеса посреди Дубая: бесстыдно сверкает оголенными выпуклостями

Звезда отечественной гимнастики Каролина Севастьянова продолжает греться в жарком Дубае, куда прилетела несколько недель назад. Красотка зиму провела в Европе, намерзлась, и теперь восстанавливает силы и организм на побережье Персидского залива.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Накануне красотка отправилась с подругой на один из популярных пляжей посреди Дубая, чтобы снова подставить свое шикарное тело солнышку. Олимпийская чемпионка обладает формами на зависть и без стеснения раскинулась на шезлонге, подставив выпуклости лучикам.