Новости шоу-бизнеса: апрельские спектакли с Козловским отменили, Дакота выходит замуж, Боня похвасталась бойфрендом

Дакота собралась замуж

Рита Дакота дождалась предложения от бойфренда. Она похвасталась кольцом с бриллиантом и призналась, что сказала «да» жениху по имени Федор.

Спектакли с Козловским отменили в апреле

На фоне скандалов с актером Данилой Козловским Малый драматический театр Санкт-Петербурга, в котором трудится звезда, объявил о решении отменить апрельские спектакли. Их решено показать в мае.

Боня похвасталась бойфрендом

Виктория Боня тщательно скрывает свою личную жизнь. Но накануне похвасталась своим бойфрендом, не называя его имени. Красавица проговорилась о том, что ее мужчина родом из России. По словам Виктории, он высокий, красивый, внимательный и состоятельный.

Портрет Пугачевой убрали спустя 40 лет

Из фойе известного концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге таинственно исчез портрет Аллы Пугачевой, который провисел там 40 лет. Примадонна за свою карьеру выступала на этой площадке более 20 раз — с 1978 по 2008 годы. И администраторы этим очень гордились. До поры, до времени.