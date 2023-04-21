Лариса Гузеева с дочкой уехали из страны: «Мечтаем так жить»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что уехала из России. Она вышла на связь из Европы, куда увезла с собой дочь Ольгу от Игоря Бухарова. Они вместе решили попутешествовать, для чего Гузеева взяла небольшой отпуск.

Окружающая обстановка так впечатлила Гузееву, что она захотела перебраться сюда.

«Мы сейчас в маленьком городочке в Словакии. Вот так вот живут люди. Вот их двор. Ты просыпаешься, и у тебя впереди не какие-то там дома, а лес, горы. Красота невозможная, обожаю. Мы с Лелькой мечтаем так жить», - призналась телезвезда.

Кстати, в Европе у Гузеевой давно есть жилье. Она несколько лет назад обзавелась апартаментами в Болгарии, прямо на побережье – это элитный район. Туда актриса часто наведывается с подругами.

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