Красавцы в смокингах: Климова привела повзрослевших сыновей от Петренко на бал – завидные женихи растут!

Актриса Екатерина Климова накануне побывала вместе с детьми на настоящем балу. Ломоносовская школа, где учатся отпрыски звезды, ежегодно проводит это мероприятие, и благодаря этой традиции ребята умеют исполнять многие старинные танцы.

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Так как старшая дочка Лиза уже окончила заведение, а малышка Белла еще только в первом классе, все внимание нынче на сыновей Климовой, красавцев Корнея и Матвея, рожденных в браке с Игорем Петренко. Ребята превращаются в завидных женихов и, нарядившись в смокинги, отправились на паркет, чтобы закружить в вальсе одноклассниц.

Напомним, старшему Матвею уже 16 лет, младшему Корнею – 14. С их отцом Климова развелась в 2014 году.