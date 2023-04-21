Самбурская оголила упругие чресла на ступеньках: старается, потеет

Звезда кино и сериалов Настасья Самбурская уже успела к лету обзавестись телом мечты. Форме актрисы завидуют многие и стремятся следовать ее примеру – люди признаются, что брюнетка их сильно мотивирует.

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Поэтому Самбурская в ответ на лестные комплименты и отклики стала чаще показывать свои тренировки. И на этот раз показала, как работает над ягодицами и бедрами. Оголив упругие чресла на лестнице, актриса приступила к проработке мышц, используя всего-навсего ступеньки. Стараниям и трудолюбию актрисы тоже можно позавидовать – не у каждого хватит сил и дисциплины.