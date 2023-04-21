Сидит, кряхтит: Орлова поместила двухмесячную дочурку на коленки – подросла кроха, щеки наела

Звезда «Дома-2» Ольга Орлова регулярно публикует кадры со своей крошечной дочкой Аней. Девочке исполнилось два месяца, и у нее уже появилась своя армия поклонниц среди подписчиков звездной мамы.

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Анюта заметно подросла, наела щечки, вытянулась, окрепла. Ей становится любопытно все вокруг, и мама начала ее активнее выгуливать. На этот раз Ольга усадила крошку на колени и показала обстановку вокруг.

«Да, скажи, сидим тут, с Динкой, с мамкой», - пестует малютку звездная мама. Малышке это слишком понравилось, и она даже «отвечала» на мамины слова кряхтением.