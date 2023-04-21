Послание Игорю Николаеву? Наташа Королева едва уместила объемистые формы в откровенный купальник – слишком зрелищно!

Наташа Королева улетела отдыхать на Мальдивы вместе с мужем Тарзаном. Пара наслаждается белоснежными пляжами и теплым океаном. Параллельно певица выгуливает свои эксклюзивные курортные наряды – их у нее несколько комплектов. И на сей раз она предстала в оригинальном купальнике с принтом «желтое такси».
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Купальник обтянул пышную фигуру Наташи и едва уместил ее выдающийся бюст. Артистка кокетливо повязала завязку на груди, и получилось слишком откровенно. Но явно именно этого она и добивалась.
Над дизайном артистка работала вместе с российским модельером и подругой Аникой Керимовой и теперь намерена выпустить целую коллекцию – для всех желающих. И этот купальник, с желтым такси, стал отсылкой к ее хиту из 90-х, который она пела вместе с Игорем Николаевым.