Послание Игорю Николаеву? Наташа Королева едва уместила объемистые формы в откровенный купальник – слишком зрелищно!

Наташа Королева улетела отдыхать на Мальдивы вместе с мужем Тарзаном. Пара наслаждается белоснежными пляжами и теплым океаном. Параллельно певица выгуливает свои эксклюзивные курортные наряды – их у нее несколько комплектов. И на сей раз она предстала в оригинальном купальнике с принтом «желтое такси».

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Купальник обтянул пышную фигуру Наташи и едва уместил ее выдающийся бюст. Артистка кокетливо повязала завязку на груди, и получилось слишком откровенно. Но явно именно этого она и добивалась.