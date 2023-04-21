Мамина звездочка: Климова нарядила на бал красавицу-дочку от Месхи в платье с космическим принтом

Актриса Екатерина Климова привела детей на Ломоносовский бал, который проводится в школе, где учатся звездные наследники. Сыновья в смокингах, дочки в нарядных платьях – знаменитая мама постаралась, чтобы каждый ее отпрыск выглядел по-особенному в этот вечер.

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Самая младшая, малышка Белла, только оканчивает первый класс, но уже привыкает к светским мероприятиям. И мама постаралась нарядить крошку в по-настоящему звездное платье.

Черный бархатный наряд с блестящими созвездиями и Полумесяцем был подобен ночному небу и привлек всеобщее внимание. Белле, напомним, 7 лет, она родилась у Климовой в браке с актером Гелой Месхи.