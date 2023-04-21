Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева в белом обтягивающем комплекте подразнила точеной фигурой

Звезда комедийного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева старается всегда найти время для себя – потренироваться или помедитировать. Иногда, как и всем, ей не очень хочется трудиться в спортзале, но она демонстрирует свою силу воли и отрабатывает тренировку от начала до конца. И в результате у нее всегда улучшается настроение, о чем она спешит рассказать своим поклонникам.

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Также Илана может в отражении оценить результаты своего кропотливого труда. Актриса добилась точеной фигуры к лету, хейтерам на зависть, поэтому может себе позволить любые наряды и самые смелые купальники на курорте. Даже в обычном спортивном комплекте она уже выглядит впечатляюще: осиная талия, упругие бедра, рельефные руки вызывают у нее и ее фанатов восхищение.