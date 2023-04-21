Цветущая Екатерина Климова в платье с корсетом отметилась на школьном балу со всеми детьми: как будто старшая сестра

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова накануне отправилась вместе со всеми четырьмя детьми на школьный бал. Ее наследники учатся в Ломоносовской школе, где это светское мероприятие является ежегодным уже на протяжении многих лет.

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Все наследники учатся в этой школе, старшая Елизавета, правда, уже окончила, но пришла поддержать младших братьев. А вот малышка Белла еще не танцует, поэтому от мамы в этот вечер не отходила. Климова расположилась в первых рядах зрительного зала и искренне восхищалась своими мальчишками на паркете. Как это было, актриса показала у себя в соцсети.

Екатерина выбрала для выхода в свет элегантное бежевое платье с корсетом и пышной юбкой, наряд подчеркнул идеальную стройную фигуру актрисы. А совместное фото Климовой с дочками и сыновьями впечатлило подписчиков в Сети – цветущая и молодая мама выглядит с отпрысками рядом будто старшая сестра. И уж точно не выглядит на свой возраст.