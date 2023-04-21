Ирина Шейк скинула плащ на показе, блеснув фигурой во всей красе: произвела фурор в Нью-Йорке

На этот раз Ирина вышла на подиуме в кожаном плаще. Она грациозно дефилировала. Модель приготовила сюрприз. Она скинула плащ, оставшись в обтягивающем капроном боди нюдового цвета. Шейк продемонстрировала свои изящные формы. Она развернулась и продолжила дефиле уже в своем «голом» наряде.

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