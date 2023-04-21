Ирина Шейк скинула плащ на показе, блеснув фигурой во всей красе: произвела фурор в Нью-Йорке

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру. Она прославилась в юном возрасте и продолжает участвовать в показах мод. В свои 37 лет модель активно занимается спортом. Она порой красуется в мини-бикини на отдыхе. А вот на публике звезда предстает в дерзких нарядах. На этот раз она появилась на показе в Нью-Йорке.
На этот раз Ирина вышла на подиуме в кожаном плаще. Она грациозно дефилировала. Модель приготовила сюрприз. Она скинула плащ, оставшись в обтягивающем капроном боди нюдового цвета. Шейк продемонстрировала свои изящные формы. Она развернулась и продолжила дефиле уже в своем «голом» наряде.
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Ирина произвела настоящий фурор. Многие осыпали ее комплиментами. "Какая она шикарная","Выход королевы«, «И даже без одежды богиня», «А такая фигурка есть только у нее», «Когда взяла ив сем утерла нос», «Сбросила слои эффектно», «Вот это весеннее настроение», — стали писать в Сети.