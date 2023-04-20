«А Прилучный видел?»: беременная Зепюр Брутян игриво наклонилась, сверкнув «налившейся» грудью во всей красе

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Он стал одним из самых популярных актеров в стране. В 2022 году Павел сыграл свадьбу с новой возлюбленной Зепюр Брутян. Их отношения развивались очень быстро. Недавно пара объявила, что ждет пополнения в семье. Актриса уже не скрывает интересное положение.
В последнее время Зепюр все чаще делает покупки. Она активно готовится к появлению на свет малыша. Жена Прилучного занимается спортом, а также домашними делами. На этот раз она решила разместить вещи в новой гардеробной. Брутян облачилась в белое платье на пуговицах. Она наклонилась к камере, игриво засветив свою налившуюся грудь.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Однако многие отметили, что Зепюр выглядит смело. «Ох, какая красавица», «Прям даже беременность красит», «Вот это декольте», «А Прилучный видел?», «Ну хороша», «Такая милашка», — стали писать подписчики.
Напомним, что раньше Павел в браке с Агатой Муцениеце. Она признавалась, что он ее ревновал и даже поднимал на нее руку. У них растут дети: Тимофей и Мия.