«А Прилучный видел?»: беременная Зепюр Брутян игриво наклонилась, сверкнув «налившейся» грудью во всей красе

В последнее время Зепюр все чаще делает покупки. Она активно готовится к появлению на свет малыша. Жена Прилучного занимается спортом, а также домашними делами. На этот раз она решила разместить вещи в новой гардеробной. Брутян облачилась в белое платье на пуговицах. Она наклонилась к камере, игриво засветив свою налившуюся грудь.

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