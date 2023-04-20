Севастьянова в юбке с разрезом задрала ножку, засветив «сочные» бедра: пикантное фото из уборной

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка в смелом наряд не скрыла свои прелести, взбудоражив народ.

Каролина Севастьянова уже завершила свою карьеру. Она много лет занималась художественной гимнастикой. Ей удалось завоевать большое количество наград, включая олимпийское золото. Спортсменка теперь много путешествует. Она всегда носит женственные наряды. В свои 27 лет звезда держит себя в форме. 

Уже несколько недель Севастьянова отдыхает в Дубае. Она наслаждается теплой погодой на курорте с подругами. Гимнастка на этот раз отправилась веселится. Она запечатлелась в уборной с подругой. Спортсменка облачилась в шелковую рубашку, которую завязала на узел, и юбку в пол с разрезом. Каролина задрала ножку, оголив загорелые бедра. 

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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит чемпионка. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за прелесть», «Просто бесподобная», «Ох, эти ножки», «Вы хоть в трусиках?», «Сколько красоты в одном кадре», «Вот это образ! Фигурка шикарная», «Какая вы смелая», — стали писать подписчики.

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