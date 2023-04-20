Севастьянова в юбке с разрезом задрала ножку, засветив «сочные» бедра: пикантное фото из уборной

Уже несколько недель Севастьянова отдыхает в Дубае. Она наслаждается теплой погодой на курорте с подругами. Гимнастка на этот раз отправилась веселится. Она запечатлелась в уборной с подругой. Спортсменка облачилась в шелковую рубашку, которую завязала на узел, и юбку в пол с разрезом. Каролина задрала ножку, оголив загорелые бедра.

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