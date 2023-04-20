Вот это гены: беременная Брутян в косухе оверсайз вышла на вечерний променад с моложавой тещей Прилучного

Зепюр Брутян уже давно стала актрисой. Она прославилась после сериала «В клетке». Тогда Зепюр познакомилась с Павлом Прилучным. А спустя два года после того, как он развелся с Агатой Муцениеце, между ними вспыхнули чувства. Влюбленные сыграли пышную свадьбу, а теперь ждут пополнения в семье.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Теперь Брутян активно готовится к появлению ребенка. Она призналась, что переживает период «гнездования». Актриса покупает вещи для малыша, а также хозяйничает дома. Она не скрывает, что на последнем месяце беременности ее часто тянет в сон. Однако рядом живет ее родня. Вечером 20 апреля к ней в гости пришла мама Гаянэ.
Они вышли на вечерний променад. Зепюр засняла тещу Прилучного, которая была в платке и песочном тренче.
«Очень вовремя заехала в гости. Сначала 10 000 шагов, а после только кофе», — отметила актриса.
Сама Брутян облачилась в лосины и косуху оверсайз. Она предпочитает больше двигаться, чтобы оставаться в форме. Звезда признавалась, что после родов намерена быстро похудеть и вернуться к работе. Поклонники поразились тому, как молодо выглядит ее мама и как они похожи.
Зепюр Брутян с мамой. Фото: соцсети звезды