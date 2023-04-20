Вот это гены: беременная Брутян в косухе оверсайз вышла на вечерний променад с моложавой тещей Прилучного

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Теперь Брутян активно готовится к появлению ребенка. Она призналась, что переживает период «гнездования». Актриса покупает вещи для малыша, а также хозяйничает дома. Она не скрывает, что на последнем месяце беременности ее часто тянет в сон. Однако рядом живет ее родня. Вечером 20 апреля к ней в гости пришла мама Гаянэ.

Они вышли на вечерний променад. Зепюр засняла тещу Прилучного, которая была в платке и песочном тренче.