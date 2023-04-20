ММКФ-2023: Летучая, Горбачева, Алферова и другие звезды щегольнули на красной дорожке в черных платьях

На этот раз на красной дорожке многие звезды щеголяли в черных нарядах. Жена Михалкова, Татьяна, предстала в платье миди с кейпом. Ее элегантный образ разбавила нитка жемчуга. Она улыбалась публике.

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