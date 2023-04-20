ММКФ-2023: Летучая, Горбачева, Алферова и другие звезды щегольнули на красной дорожке в черных платьях

С наступлением весны в Москве забурлила жизнь. В городе проводят вечеринки, премии и другие мероприятия. 20 апреля состоялось открытие 45-го Московского международного кинофестиваля. Никита Михалков признался, что подготовить программы было непросто, но в этом году на фестивале будет 202 фильма из 64 стран.
На этот раз на красной дорожке многие звезды щеголяли в черных нарядах. Жена Михалкова, Татьяна, предстала в платье миди с кейпом. Ее элегантный образ разбавила нитка жемчуга. Она улыбалась публике.
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Татьяна Михалкова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Также Алена Водонаева решила посетить кинофестиваль. Она облачилась в черное платье с пайетками и шифоновой юбкой. Образ дополнил объемный жакет словно с мужского плеча. Свое лицо экс-звезда «Дома-2» скрыла за солнцезащитными очками.
Алена Водонаева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Также на красной дорожке предстала Ксения Алферова. Телеведущая предпочла подчеркнуть фигуру, надев платье-футляр с кружевом в области выреза. Она сделала акцент на изящные щиколотки. Артистка вышла в свет с мужем Егором Бероевым, который был в черном костюме и бабочке. Пара с радостью позировала фотографам.
Ксения Алферова и Егор Бероев. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Многих восхитила Ирина Горбачева. Обладательница таких премий, как «Золотая маска», «Ника» и «Золотой орел» появилась на публике в черном платье в пол с открытой спиной. Она отказалась от лифчика, едва прикрыв прелести фигуры. Лаконичный наряд дополнил светлый клатч и туфли в тон наряда.
Ирина Горбачева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Одним из самых элегантных оказался образ Елены Летучей. Она стала позировать в черном атласном платье в пол с акцентом на талии и лямками на один бок. Наряд подчеркнул ее женственные формы и прикрыл слегка выпирающий живот. В 44 года телеведущая восхитила своей моложавой внешностью публику.
Елена Летучая. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Также в черных нарядах были Катя Кабак, Анна Хилькевич, Анна Снаткина и другие известные персоны. Напомним, что ММКФ будет длиться неделю и завершится 27 апреля.