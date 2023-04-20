Эффектная блондинка: племянница Михаила Ефремова в модных брюках в пол появилась на открытии ММКФ

20 апреля племянница Михаила посетила открытие Московского международного кинофестиваля. Она выбрала нетипичный лук для такого светского мероприятия. Ольга позировала в модных черных брюках в пол и двухцветной рубашке с принтом. Она сделала расслабленную укладку с объемными кудряшками и неброский макияж.

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