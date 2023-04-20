Эффектная блондинка: племянница Михаила Ефремова в модных брюках в пол появилась на открытии ММКФ

Михаил Ефремов является известным актером. После резонансного ДТП с его участием, его родные вынуждены чаще общаться с прессой. Все чаще выходит в свет его племянница Ольга Ефремова. 35-летняя актриса не часто снимается в кино. А вот ее личная жизнь бурлит. Недавно появились слухи, что она вернулась к экс-возлюбленному, бизнесмену Алессандро Сини.
20 апреля племянница Михаила посетила открытие Московского международного кинофестиваля. Она выбрала нетипичный лук для такого светского мероприятия. Ольга позировала в модных черных брюках в пол и двухцветной рубашке с принтом. Она сделала расслабленную укладку с объемными кудряшками и неброский макияж.
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Ольга Ефремова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Многие восхитились тем, как выглядит Ольга. Она получила много комплиментов.
Напомним, что в сентябре 2020-го в Пресненском суде города Москвы огласили приговор ее дяде Михаилу, устроившему ДТП со смертельным исходом. Артисту дали 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.