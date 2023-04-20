В 36 лет фигура девочки: Анна Хилькевич в юбке-банте козырнула точеной фигурой на красной дорожке

Анна Хилькевич строит карьеру больше 10 лет. У нее появилась армия поклонников после выхода сериала «Универ». Она стала часто появляется на публике, сниматься в телевизионных проектах. Однако теперь актриса редко снимается в кино. Она растит детей — семилетнюю Арианну и четырехлетнюю Марию.
На этот раз Хилькевич появилась на открытии Московского международного кинофестиваля. Для красной дорожки она выбрала смелый образ. Актриса позировала в черном кроп-топе и белой юбке с объемными боками, которая смотрелись как бант. Блондинка подчеркнула свои стройные ноги и плоский живот. Анна дополнила образ золотыми сережками в виде сердечек.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анна Хилькевич. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Многие поразились тому, как выглядит артистка в 36 лет. Она получила множество комплиментов. Хилькевич в свое время приложила усилия, чтобы похудеть после родов. К слову, она признавалась, что не против завести третьего ребенка.
Напомним, что кинофестиваль продлится неделю, до 27 апреля. В рамках его будут показаны фильмы, которые участвуют в конкурсе.
Анна Хилькевич. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro