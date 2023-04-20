В 36 лет фигура девочки: Анна Хилькевич в юбке-банте козырнула точеной фигурой на красной дорожке

На этот раз Хилькевич появилась на открытии Московского международного кинофестиваля. Для красной дорожки она выбрала смелый образ. Актриса позировала в черном кроп-топе и белой юбке с объемными боками, которая смотрелись как бант. Блондинка подчеркнула свои стройные ноги и плоский живот. Анна дополнила образ золотыми сережками в виде сердечек.

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