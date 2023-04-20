Изысканная элегантность: 76-летняя Татьяна Михалкова в черном платье миди с кейпом появилась на открытии ММКФ

Никита Михалков является известным актером и режиссером. Он недавно вернулся к работе после того, как его выписали из больницы. Актер 20 апреля предстал на открытии Московского международного кинофестиваля. А на красной дорожке появилась его жена Татьяна Михалкова. Она снова продемонстрировала свой утонченный стиль.
Для выхода в свет актриса выбрала монохромный образ. Она позировала на ковровой дорожке в черном платье миди прямого силуэта с коротким кейпом. Лук дополнили бархатные лоферы с бантиками в стразах. Нитка жемчуга разбавила лук, а ее прическу украшал ободок с бантом. 76-летняя Михалкова подчеркнула стройные ноги и скрыла изъяны фигуры.
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Татьяна Михалкова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Также на кинофестивале предстали десятки других известных персон. Многие отдали предпочтение черному цвету — Елена Летучая, Настасья Самбурская, Алена Водонаева, Ирина Горбачева и другие звезды. Напомним, что ММКФ продлится целую неделю и завершится 27 апреля. Как и прежде, в нем принимают участие фильмы из разных стран.