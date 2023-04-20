Изысканная элегантность: 76-летняя Татьяна Михалкова в черном платье миди с кейпом появилась на открытии ММКФ

Для выхода в свет актриса выбрала монохромный образ. Она позировала на ковровой дорожке в черном платье миди прямого силуэта с коротким кейпом. Лук дополнили бархатные лоферы с бантиками в стразах. Нитка жемчуга разбавила лук, а ее прическу украшал ободок с бантом. 76-летняя Михалкова подчеркнула стройные ноги и скрыла изъяны фигуры.

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