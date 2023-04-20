Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская коротко подстриглась и стала неузнаваема

На открытии Московского международного кинофестиваля Подкаминская предстала в платье с асимметричной юбкой с узором в виде цветов. Она подчеркнула стройные ноги. Также актриса надела джинсовую куртку. Многие не сразу узнали звезду, так как она сменила имидж. Елена сделала короткую стрижку, сбрив бока и сделав своеобразный ирокез.

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