Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская коротко подстриглась и стала неузнаваема

Елена Подкаминская уже давно строит карьеру в кино. Известность ей принесла роль в сериале «Кухня», а потом она также сыграла главную роль в картине «ИП Пирагова». Примечательно, что актриса является многодетной мамой. Но она смогла сохранить стройную фигуру. 20 апреля звезда впервые за долгое время вышла в свет.
На открытии Московского международного кинофестиваля Подкаминская предстала в платье с асимметричной юбкой с узором в виде цветов. Она подчеркнула стройные ноги. Также актриса надела джинсовую куртку. Многие не сразу узнали звезду, так как она сменила имидж. Елена сделала короткую стрижку, сбрив бока и сделав своеобразный ирокез.
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Елена Подкаминская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Поклонники восхитились ее дерзким образом. Многие отметили, что артистка стала выглядеть моложе с такой смелой прической. Другие отметили, что Подкаминская так выглядит менее женственно.
Добавим, что на открытии ММКФ появилось много звезд: Елена Летучая, Екатерина Гусева, Кристина Асмус и много других селебрити.
Елена Подкаминская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro