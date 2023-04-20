Даже без лифчика: пополневшая Асмус в «голом» платье с мерцающими камням щегольнула на красной дорожке ММКФ

Кристина Асмус уже много лет строит карьеру в кино. Многие ее знают еще по сериалу «Интерны». Однако потом она стала соглашаться на более смелые роли. После развода с Гариком Харламовым актриса стала облачаться в смелые наряды и публиковать пикантные кадры. Снова звезда всех удивила, когда появилась на открытии ММКФ 20 апреля.
Для красной дорожки Асмус выбрала платье в пол из прозрачной ткани. Наряд украшали сотни кристаллов и пояс с бахромой из перьев. Актриса блеснула своими пополневшими формами. Она не скрыла бедра и другие прелести фигуры. Кристина даже отказалась от лифчика, взбудоражив присутствующих.
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Кристина Асмус. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Примечательно, что многие заподозрили Кристину в беременности. Уже длительное время она встречается с коллегой Романом Евдокимовым. Недавно он трогательной поздравил ее в соцсети с днем рождения. Однако сама актриса ранее слухи о своем интересом положении опровергла, заверив, что просто устроила гастрономический тур в Сочи, который и отразился на ее фигуре.
Кристина Асмус. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro