Даже без лифчика: пополневшая Асмус в «голом» платье с мерцающими камням щегольнула на красной дорожке ММКФ

Для красной дорожки Асмус выбрала платье в пол из прозрачной ткани. Наряд украшали сотни кристаллов и пояс с бахромой из перьев. Актриса блеснула своими пополневшими формами. Она не скрыла бедра и другие прелести фигуры. Кристина даже отказалась от лифчика, взбудоражив присутствующих.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».