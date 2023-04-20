Самбурская в эффектном платье с откровенным декольте вышла в свет: блеснула своими упругими «мячики» на публике

Настасья Самбурская уже давно снимается в кино и поет. Она известна своим колким характером. Актриса много занимается спортом, работая над фигурой. При этом для выступлений на сцене она облачается в чарующие вечерние платья. А 20 апреля артистка отправилась на открытие 45-го кинофестиваля в Москве.
Для красной дорожки Настасья подготовила монохромный лук. Она щегольнула в черном платье в пол с объемными бедрами и глубоким декольте. Актриса блеснула своей шаровидной грудью. Лук дополнили перчатки в тон. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губы. Самбурская не стала скрывать, что надела парик, так как любит такие эксперименты с имиджем.
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Настасья Самбурская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Многие были сражены тем, как выглядит звезда. К слову, в этот вечер многие отдали предпочтение черному цвету — Татьяна Михалкова, Алена Водонаева, Елена Летучая, Жасмин, Ирина Горбачева и другие известные персоны. Напомним, что ММКФ будет длится неделю до 27 апреля. В основном конкурсе участвуют 11 картин.
Настасья Самбурская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro