Самбурская в эффектном платье с откровенным декольте вышла в свет: блеснула своими упругими «мячики» на публике

Для красной дорожки Настасья подготовила монохромный лук. Она щегольнула в черном платье в пол с объемными бедрами и глубоким декольте. Актриса блеснула своей шаровидной грудью. Лук дополнили перчатки в тон. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губы. Самбурская не стала скрывать, что надела парик, так как любит такие эксперименты с имиджем.

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