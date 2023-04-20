Скрыла все изъяны: Екатерина Гусева в персиковом платье плиссе с рукавами-крыльями предстала на открытии ММКФ

Екатерина Гусева много лет снимается в кино. Она снялась в таких картинах, как «Тобол», «Деньги», «Черная кошка». В свои 46 лет актриса может похвастаться притягательной внешностью. У нее есть сын Алексей и дочка Анна. Однако артистка умело совмещает карьеру и материнство. 20 апреля звезда вышла в свет.
Состоялось открытие Московского международного кинофестиваля. На красной дорожке собралось много артистов. Гусева щегольнула в струящемся персиковом платье плиссе в пол и рукавами-крыльями. Тонкий пояс подчеркнул линию талии. Она скрыла изъяны фигуры, но выгодно подчеркнула женственные формы.
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Екатерина Гусева. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Многие отметили, что актриса выглядит очень молодо. Ее осыпали комплиментами. Напомним, что фестиваль продлится до 27 апреля. Фильмы из разных стран будут представлены в нескольких программах. У фестиваля в этом году новый вектор — кино молодых. Кроме того, на ММКФ по-прежнему будет много премьер.
Екатерина Гусева. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro