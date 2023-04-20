Скрыла все изъяны: Екатерина Гусева в персиковом платье плиссе с рукавами-крыльями предстала на открытии ММКФ

Состоялось открытие Московского международного кинофестиваля. На красной дорожке собралось много артистов. Гусева щегольнула в струящемся персиковом платье плиссе в пол и рукавами-крыльями. Тонкий пояс подчеркнул линию талии. Она скрыла изъяны фигуры, но выгодно подчеркнула женственные формы.

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