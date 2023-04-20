Лолита Милявская рассказала о своих предпочтениях в мужчинах

Лолита Милявская недавно рассталась со своим возлюбленным. Сейчас артистка свободна и, возможно, уже присматривается к новым кавалерам. Судя по всему, на этот раз певица не промахнется, ведь она уже точно знает, каким должен быть идеальный мужчина.

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В своем недавнем интервью звезда рассказала о том, что не видит рядом с собой человека творческой профессии. Ее больше интересуют бизнесмены. По мнению Лолиты, мужчина должен быть хорошо обеспеченным, умным и веселым. При этом возраст партнера для звезды не имеет особого значения. Она говорит, что характер гораздо важнее того, что написано в паспорте.

«Я выбираю мужиков с мозгами, состоявшихся. Единственное, дедушки мне не нужны. Дедушки — это состояние души. И в 20 лет можно им быть — угрюмым, серым, никому не нужным. Возраст — это последнее, на что ты обращаешь внимание. Человек может быть мертв душой с рождения», — объяснила Лолита.

Источник: vnimanie.pro