Сама элегантность: Миддлтон в струящемся платье на запах винного цвета приехала с принцем Уильямом в Бирмингем

Примечательно, что члены королевской семьи путешествовали на поезде. Они приехали в Бирмингем, где встретились с молодыми художниками и представителями других творческих профессий. Также супруги заглянули в ресторан в центре города, где также пообщались с местными жителями.

Миддлтон для такого случая облачилась в струящееся платье на запах с поясом и юбкой плиссе. Наряд дополнили туфли в тон на шпильке. Принцесса Уэльская подчеркнула свою изящную фигуру.

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