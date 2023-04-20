Сама элегантность: Миддлтон в струящемся платье на запах винного цвета приехала с принцем Уильямом в Бирмингем

Кейт Миддлтон уже давно стала женой наследного принца Уильяма. Их считают одной из самых элегантных пар. Принцесса Уэльская не только исполняет королевские обязанности, но и растит троих детей. Недавно супруги сводили старших наследников в храм накануне Пасхи. А вот 20 апреля они отправились в первую рабочую поездку за долгое время.
Примечательно, что члены королевской семьи путешествовали на поезде. Они приехали в Бирмингем, где встретились с молодыми художниками и представителями других творческих профессий. Также супруги заглянули в ресторан в центре города, где также пообщались с местными жителями.
Миддлтон для такого случая облачилась в струящееся платье на запах с поясом и юбкой плиссе. Наряд дополнили туфли в тон на шпильке. Принцесса Уэльская подчеркнула свою изящную фигуру.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Также в программе посещения Бирмингема членов британской королевской семьи значатся игра в дартс и общение с местными жителями. Принц Уильям появился на публике в черном костюме с голубой рубашкой и без галстука. Поклонники были восхищены тем, как выглядит Миддлтон. Многие отметили, что благородный цвет оттенил ее цвет кожи.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press