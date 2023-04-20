Данила Козловский не сыграет Гамлета: стало известно о том, что 20 и 21 апреля спектаклей не будет

В Telegram-канале «Звездная пыль» появилась информация о том, что постановку «Гамлета» с Козловским в главной роли, которая должна была пройти сегодня и завтра на сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге, перенесли на май.

Ожидается, что спектакли состоятся 20 и 21 числа следующего месяца. Организаторы подчеркнули, что билеты действительны, поэтому сдавать их нет необходимости.

«К нашему огромному сожалению, спектакли «Гамлет», назначенные на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно. Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся», — сказано на сайте театра.

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