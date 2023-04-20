«Процесс гнездования»: беременная Зепюр Брутян в платье на пуговичках похвасталась новой гардеробной

Теперь Брутян уже не снимается и не играет в театре, так как ушла в декретный отпуск. В скором времени актриса станет мамой. А пока большую часть времени она проводит дома. Накануне Зепюр получила букет от мужа. А 20 апреля она решила похвастаться новой гардеробной. Супруги обживают свой дом. Актриса предстала в белом платье на пуговицах, которое не скрыло выпирающий живот звезды.

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