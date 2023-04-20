«Процесс гнездования»: беременная Зепюр Брутян в платье на пуговичках похвасталась новой гардеробной

Зепюр Брутян уже давно снимается в кино. В 2022 году о ней заговорили в светских кругах, так как она перестала скрывать отношения с Павлом Прилучным. Актриса сыграла свадьбу со звездой сериала «Мажор». Они устроили пышный праздник. А недавно пара объявила, что они ждут пополнение в семье. Для артистки ребенок будет первым, а для ее избранника — третьим.
Теперь Брутян уже не снимается и не играет в театре, так как ушла в декретный отпуск. В скором времени актриса станет мамой. А пока большую часть времени она проводит дома. Накануне Зепюр получила букет от мужа. А 20 апреля она решила похвастаться новой гардеробной. Супруги обживают свой дом. Актриса предстала в белом платье на пуговицах, которое не скрыло выпирающий живот звезды.
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«Ленивый день, хочется все время спать, но у нас процесс гнездования продолжается. Нам наконец-то сделали гардеробную. Вы видите меня на фоне пустых полочек. Я начну со своей, буду разбирать вещи свои, косметички. Надеюсь, еще успею прогуляться в такую классную погоду», — сказала Брутян.