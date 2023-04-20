Анну Семенович заподозрили в депрессии и низкой самооценке

Не так давно Анну Семенович уличили в том, что она активно ретуширует свои фотографии. На одном из кадров звезда так увлеклась созданием «осиной талии», что даже не заметила пропажу пупка.

Фанаты удивились такому стремлению выглядеть иначе. Ведь Семенович всегда была с пышными формами и никогда особо не стеснялась своей фигуры. Поклонники восхищаются телом звезды и искренне не понимают, зачем ей понадобилось колдовать над пляжными снимками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Разобраться в ситуации помогла психолог Лилия Мальгина. По словам специалиста, чрезмерная ретушь может говорить о том, что человек не очень доволен своей жизнью или внешностью.

«Согласно исследованиям, чем чаще пользователи показывают себя через фильтры, тем выше у них склонность к депрессивным состояниям, ниже удовлетворенность своей жизнью и собой и ниже общее ощущение счастья в целом», — говорит эксперт.

Источник: vnimanie.pro