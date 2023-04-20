Нюша устроила смелые танцы перед камерой: игриво задрала мини-юбку с рюшами (видео)

На этот раз Нюша решила поделиться домашним видео. Она устроила смелые танцы перед камерой. Артистка облачилась в мини-платье с рюшами и принтом «мильфлер». Она грациозно двигалась, игриво задирая подол наряда. Певица распустила волосы, а также отказалась от макияжа. Она виляла бедрами из стороны в сторону.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».