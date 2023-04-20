Нюша устроила смелые танцы перед камерой: игриво задрала мини-юбку с рюшами (видео)

Певица Нюша не только строит карьеру, но и растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. В последнее время звезда часто выходит в свет и наряжается в яркие луки.
На этот раз Нюша решила поделиться домашним видео. Она устроила смелые танцы перед камерой. Артистка облачилась в мини-платье с рюшами и принтом «мильфлер». Она грациозно двигалась, игриво задирая подол наряда. Певица распустила волосы, а также отказалась от макияжа. Она виляла бедрами из стороны в сторону.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были удивлены таким кадрам. Многие восхитились тем, как выглядит Нюша. Она получила комплименты. Но нашлись и те, кто ее раскритиковал. «Какая красотка», «А эти танцы мы любим», «Какая горячая штучка», «Можно юбку покороче», «Ох, что делает», — стали писать пользователи Сети.