Никита Михалков об уехавших из России артистах: «Многие из них не понимают трагичность их положения»

Михалков рассказал об участниках конкурса. Будет представлено множество фильмов из более 60 стран. Не обошлось без вопросов про артистов, которые уехали из России.

«Может быть, многие из них не понимают трагичность их положения. Это же трагедия. Тебе только кажется, что тебя ждут. Я тоже жил в мире фарфоровых улыбок и вопросов: How are you? Есть люди, которые принципиально не признают, что происходит в России.

Но на самом деле на Западе все равно, как у тебя дела на самом деле. Может, от тебя ушла жена. Не тот русский, кто остается в стране, когда она богата и успешна, а когда — наоборот», — высказался режиссер.