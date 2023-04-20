С улыбкой и в шарфике: Никита Михалков впервые после тяжелой болезни появился на публике

На этот раз Михалков появился на публике в рубашке в клетку, жилетке песочного цвета и шарфике, который повязал на шею. Журналисты увидели выстриженные усы и всеми узнаваемую прическу. Многие отметили, что режиссер выглядел бодрым и свежим.

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Он активно отвечал на все вопросы. Никита Сергеевич объявил, что в нынешних условиях было довольно трудно подбирать программу, но Московский фестиваль остался международным. Было прислано 202 фильма из 64 стран. В основном конкурсе участвуют 11 картин.

Напомним, что 20 апреля в столице открывается Московский международный кинофестиваль, который продлится до 27 апреля.