«202 фильма из 64 стран»: Московский кинофестиваль не потерял статус международного

«202 фильма из 64 стран. В 61 фильме участвовали страны ЕС, что хорошо. В основном конкурсе участвуют 11 картин», — поделился Михалков. «В нынешних условиях было довольно трудно подбирать программу. Фестиваль ведь готовится не последнюю неделю. Я хочу всех поблагодарить», — добавил он.

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Напомним, что 20 апреля в столице открывается Московский Международный кинофестиваль, который продлится до 27 апреля. Фильмы из разных стран будут представлены в нескольких программах. У фестиваля в этом году новый вектор — кино молодых. Кроме того, на ММКФ по-прежнему будет много премьер.