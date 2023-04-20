«202 фильма из 64 стран»: Московский кинофестиваль не потерял статус международного

Московский международный кинофестиваль впервые состоялся в 1935 году. Несколько раз дата проведения переносилась из-за разных событий.
В последний год ходили слухи, что кинофестиваль может перестать быть международным. Однако 20 апреля состоялась встреча президента фестиваля Никиты Михалкова с журналистами, среди которых был корреспондент Teleprogramma.pro. Никита Сергеевич объявил, что 64 страны прислали свои работы.
«202 фильма из 64 стран. В 61 фильме участвовали страны ЕС, что хорошо. В основном конкурсе участвуют 11 картин», — поделился Михалков.
«В нынешних условиях было довольно трудно подбирать программу. Фестиваль ведь готовится не последнюю неделю. Я хочу всех поблагодарить», — добавил он.
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Напомним, что 20 апреля в столице открывается Московский Международный кинофестиваль, который продлится до 27 апреля. Фильмы из разных стран будут представлены в нескольких программах. У фестиваля в этом году новый вектор — кино молодых. Кроме того, на ММКФ по-прежнему будет много премьер.