Настасья Самбурская в крохотных шортах задрала ногу выше головы: блеснула своими мощными бедрами

Настасья Самбурская уже давно стала знаменитостью. Она снимается в кино и поет на сцене. Многие ее любят за роль в сериале «Универ». В свои 36 лет она активно работает над фигурой. Артистка регулярно занимается спортом. Недавно она блеснула фигурой в купальнике, но некоторые подписчики раскритиковали ее и посчитали слишком худой.
На этот раз Самбурская решила утереть нос хейтерам. Она устроила тренировку прямо дома. Актриса в коротких шортиках встала на четвереньки и стала делать выпады ногой наверх. Она козырнула не только растяжкой, но и своими рельефными формами. Также Настасья сделала глубокие приседания, демонстрируя напряженные мышцы.
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Поклонники были впечатлены. Многие поразились ее силе духа. «Вау, ну это аплодисменты стоя!», «Нельзя быть такой красоткой, украдут», «Прекрасная женщина! Завидую такой выдержке», «Идеально... но надо видеть эту грань... женщина должна быть женственной», «Ты просто в невероятной форме», — написали подписчики.