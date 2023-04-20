Настасья Самбурская в крохотных шортах задрала ногу выше головы: блеснула своими мощными бедрами

На этот раз Самбурская решила утереть нос хейтерам. Она устроила тренировку прямо дома. Актриса в коротких шортиках встала на четвереньки и стала делать выпады ногой наверх. Она козырнула не только растяжкой, но и своими рельефными формами. Также Настасья сделала глубокие приседания, демонстрируя напряженные мышцы.

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