Рудова в тонкой майке прильнула к Даве на вечеринке: веселились весь вечер вместе (видео)

Рудова появилась на празднике у Ольги Серябкиной. Она облачилась в модные широкие джинсы и тонкую белую майку, которая подчеркнула женственные формы.

Актриса много танцевала и веселилась с другими гостями. В караоке спел Дава, который весь вечер был рядом с Натальей. Они даже запечатлелись вместе. Актриса прильнула к блогеру.

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