Рудова в тонкой майке прильнула к Даве на вечеринке: веселились весь вечер вместе (видео)

Актрисе Наталье Рудовой не раз приписывали романы с бизнесменами и артистами. А недавно звезду заметили в компании экс-возлюбленного Ольги Бузовой.
Рудова появилась на празднике у Ольги Серябкиной. Она облачилась в модные широкие джинсы и тонкую белую майку, которая подчеркнула женственные формы.
Актриса много танцевала и веселилась с другими гостями. В караоке спел Дава, который весь вечер был рядом с Натальей. Они даже запечатлелись вместе. Актриса прильнула к блогеру.
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«Мои «Бесславные Верблюдки». Олечка, с днем рождения! Спасибо за праздник, было круто!» — написала Рудова.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие также отметили, что она гармонично смотрится с Давой. «Красивые», «Вот это пара бы бы», «Как классно!», «Дава теперь везде», «А Наталья так прильнула к плечу», — стали писать в Сети.
Наталья Рудова, Дава и Ольга Серябкина. Фото: соцсети звезды