Виктория Боня похвасталась новым возлюбленным: щедрый и красивый

Звезда телестройки до недавнего времени тщательно скрывала подробности своей личной жизни. Виктория и сейчас не особо распространяется, даже имени нового молодого человека не называет. Но кое-что о нем все-таки стало известно.

В одном из своих недавних интервью знаменитая красавица проговорилась о том, что ее мужчина родом из России. По словам Виктории, он высокий, красивый, внимательный и состоятельный.

Оказывается, это именно он был спонсором двух восхождений Бони на Эверест. А как выяснилось, каждая экспедиция стоит минимум 15 миллионов рублей. Поэтому ко всем прочим достоинствам этого тайного любовника можно смело добавить еще и щедрость.

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Источник: YouTube-шоу «Алена, блин!»