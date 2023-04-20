Соседи засудят, если не соблюсти правила: председатель Союза дачников Подмосковья рассказал, какой забор можно ставить на участке

Забор

Фото: Global Look Press

Если ограничения не только по высоте забора, но и по материалу, из которого он сделан.

Дачный сезон уже открыт и многие стали каждые выходные уезжать за город. Для многих это любимое место отдыха, а свой участок россияне часто огораживают заборами. Однако не всегда, к примеру, можно ставить забор высотой два метра. Из-за нарушений можно даже поссориться с соседями и попасть в судебные тяжбы. 

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин разъяснил, какой забор можно ставить.

«Согласно законодательству и строительным нормам, высота забора садовых и дачных участков не должна превышать 1,5 м. По правилам СНТ нельзя ставить глухой забор между соседями, должен быть, например, сетчатый материал. Однако в каждом регионе России действуют еще и свои правила», – пояснил он. 

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Чаплин также отметил, что  в Московской области раньше разрешалось устанавливать на участках заборы высотой до 2 метров. Но в новых правилах указано, что высота забора между соседними участками должна быть строго не менее 1,2 м и не более 1,8 м. Поэтому нужно всегда следить за изменениями в законодательстве вашего региона, пишет ФАН.

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