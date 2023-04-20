Соседи засудят, если не соблюсти правила: председатель Союза дачников Подмосковья рассказал, какой забор можно ставить на участке

«Согласно законодательству и строительным нормам, высота забора садовых и дачных участков не должна превышать 1,5 м. По правилам СНТ нельзя ставить глухой забор между соседями, должен быть, например, сетчатый материал. Однако в каждом регионе России действуют еще и свои правила», – пояснил он.

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Чаплин также отметил, что в Московской области раньше разрешалось устанавливать на участках заборы высотой до 2 метров. Но в новых правилах указано, что высота забора между соседними участками должна быть строго не менее 1,2 м и не более 1,8 м. Поэтому нужно всегда следить за изменениями в законодательстве вашего региона, пишет ФАН.