Ирина Шейк в мини-бикини с завязками и на каблуках сразила манкой фигурой: живот плоский, бедра изящные

Целую неделю Ирина решила провести на фестивале «Коачелла». Она то и дело представала в полураздетом виде. А накануне модель позагорала в мини-бикини с тесемками. Она позировал в купальнике и ботильонах на каблуке. Шейк оголила свой плоский живот, изящные бедра и грудь. Она не стала прятать женственные формы.

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