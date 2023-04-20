Ирина Шейк в мини-бикини с завязками и на каблуках сразила манкой фигурой: живот плоский, бедра изящные

Ирина Шейк уже давно строит карьеру в модной индустрии. Она регулярно участвует в показах в рамках Недели моды. В свои 37 лет российская красавица держит себя в форме. Она зачастую предстает на публике в броских образах. Примечательно, что модель растит дочку Лею. Однако после родов она не перестала быть востребованной.
Целую неделю Ирина решила провести на фестивале «Коачелла». Она то и дело представала в полураздетом виде. А накануне модель позагорала в мини-бикини с тесемками. Она позировал в купальнике и ботильонах на каблуке. Шейк оголила свой плоский живот, изящные бедра и грудь. Она не стала прятать женственные формы.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Ирина. Многие осыпали ее комплиментами. «Красотка! Худышка такая стала», «Вот это богиня», «Какая фигура крутая», «Выглядит на миллион», «Просто слов нет», «Бесподобная», «Еще несколько фото — и покорит всех мужчин», «Ох, что за чикуля», — стали писать подписчики.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды