Едва помещается на руках — богатырь: Мария Шарапова поделилась редким фото со своим подросшим сыном от миллионера

Мария быстро вернулась в форму после родов. Она регулярно путешествует, посещает модные показы и красные дорожки. 19 апреля теннисистка отметила свое 36-летие. В соцсети она поделилась умилительным фото с сыном. Шарапова предстала в алом платье. Она держала на руках Теодора, который стал крупным, но ему еще нет и года.

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