Едва помещается на руках — богатырь: Мария Шарапова поделилась редким фото со своим подросшим сыном от миллионера

Теннисистка Мария Шарапова пять раз становилась чемпионкой турниров «Большого шлема», а также была первой ракеткой мира. Но несколько лет назад спортсменка завершила карьеру. Вскоре она обручилась с британским миллионером Алексом Гилксом. А летом 2022 года звезда родила сына Теодора.
Мария быстро вернулась в форму после родов. Она регулярно путешествует, посещает модные показы и красные дорожки. 19 апреля теннисистка отметила свое 36-летие. В соцсети она поделилась умилительным фото с сыном. Шарапова предстала в алом платье. Она держала на руках Теодора, который стал крупным, но ему еще нет и года.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Мария Шарапова. Фото: соцсети звезды
«Мой первый день рождения в качестве мамочки», — похвасталась она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Мария. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы красивая», «Эта роль вам идет», «Ох, какой богатырь растет», «Мальчик просто силач будет», «Очень быстро растет ваш сынок», «Счастливая такая», — прокомментировали пост подписчики.