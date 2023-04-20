Доска с «вай-фаем», 15 детей в классе: сколько Галкин* платит за элитную школу детей в Израиле

Признанный в России иноагентом Максим Галкин* проживает с женой Аллой Пугачевой в Израиле. Артисты забрали документы детей из подмосковной школы и перевели их за границу.

Учатся Лиза и Гарри Галкины в элитном заведении. В классе у них не более 15 детей, доска подключается к Сети, а аттестат выдадут международный.

Платит за все юморист дорого — 1 млн 620 тысяч рублей за каждого ребенка. То есть в сумме у него выходит в год 3 млн 240 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.