Провисел 40 лет! Портрет Пугачевой исчез из крупного концертного зала

Из фойе известного концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге таинственно исчез портрет Аллы Пугачевой, который провисел там 40 лет.

Примадонна за свою карьеру выступала на этой площадке более 20 раз — с 1978 по 2008 годы. И администраторы этим очень гордятся.

После того, как Алла Борисовна уехала в Израиль в сложное для нашей страны время, в ее адрес посыпалась куча критики. Чтобы избежать накала страстей, ее изображение решили временно убрать.

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